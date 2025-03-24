Kars'ta 11 Yılla Aranan Şahıs Yakalandı

Kars’ta kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA