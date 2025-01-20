İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa!

Bugün ilk olarak İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karaman istifa açıklamasında "Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İKİ İSTİFA DAHA GELDİ

Bu gelişmenin ardından Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla duyuran Özmen, bu adımı Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda attığını belirterek yeni siyasi haritasını ilerleyen günlerde açıklayacağını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti'den istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: İHA