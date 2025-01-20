İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa!

İYİ Parti’de Konya milletvekili Ünal Karaman’ın istifa etmesinin ardından, İYİ Partili iki belediye başkanı daha istifasını açıkladı. Isparta’nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti’den istifa etti.

İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa!

Bugün ilk olarak İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karaman istifa açıklamasında "Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa! - Resim : 1

İKİ İSTİFA DAHA GELDİ

Bu gelişmenin ardından Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla duyuran Özmen, bu adımı Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda attığını belirterek yeni siyasi haritasını ilerleyen günlerde açıklayacağını ifade etti.

İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa! - Resim : 2

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti'den istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa! - Resim : 3

Kurmaylar Tarih Verdi: İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı?Kurmaylar Tarih Verdi: İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı?Siyaset
İYİ Parti'de Bir Milletvekili Daha İstifa EttiİYİ Parti'de Bir Milletvekili Daha İstifa EttiSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
İYİ Parti istifa İyi parti - istifalar
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Kurmaylar Tarih Verdi: İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı? İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı?
Bakan Tunç'tan 'İmamoğlu'na Soruşturma' Çıkışı Bakan Tunç'tan 'İmamoğlu'na Soruşturma' Çıkışı
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak