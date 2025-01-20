İYİ Parti'de Bir Milletvekili Daha İstifa Etti

İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa ile birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e düştü.

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İYİ Parti'de Bir Milletvekili Daha İstifa Etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de istifa depremleri peş peşe yaşanırken, milletvekili düzeyinde bir istifa daha geldi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karaman istifa açıklamasında "Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İstifasına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Karaman şunları kaydetti:

Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum.

Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

Karaman'ın istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e düştü.

İYİ Parti'de Bir Üst Düzey İstifa DahaİYİ Parti'de Bir Üst Düzey İstifa DahaSiyaset
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Kaynak: Haber Merkezi

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