Akşener Beştepe'ye mi Taşınıyor? İYİ Partili İsim İstifaların Perde Arkasını Anlattı

İYİ Parti’de yerel seçim hezimetinin ardından istifalar sürerken, istifa dalgasının son halkası parti sözcülüğü görevinde de bulunmuş olan Kürşad Zorlu oldu. İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, eski Genel Başkan Meral Akşener ve AKP’ye katılan milletvekilleriyle ilgili önemli iddiaları ortaya attı. Akalın, İYİ Parti’den AKP’ye katılımların arkasında Akşener’in parmağının olduğunu ima etti.

'AKŞENER'İN ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI TESADÜF DEĞİL'

Akalın, “Kürşad Zorlu’nun AKP’ye katılacak olmasının Meral Akşener’le ne alakası var” sorusuna oldukça detaylı yanıtlar verdi. İYİ Parti’de 27 Nisan kongresinin ardından yaşanan istifaların tesadüfi olmadığının altını çizen Akalın, “5 Haziran’da sayın Akşener o malum fotoğrafı verdi. O fotoğraf herhangi bir fotoğraf değil. İki siyasi liderin tırnak içerinde yeni bir anlaşmasını içerir bir fotoğraf. İki eski tanışığın birbirine yapmış olduğu bir hasbihal ziyaretini gösterir bir fotoğraf değil. Erdoğan’ın diğer politik liderlere uyguladığı bütün protokol esaslarını uyguladığı fotoğraf. Nedir bu? ‘Benim İYİ Parti’deki gerek muhatabım Meral Akşener’dir’in fotoğrafıydı o. O fotoğraftan 9 gün sonra, Seyithan İşsiz ve ondan bir y sonra da Ersagun Yücel İYİ Parti’den istifa etti. Ve ikisi birden AKP’ye katıldı” ifadelerini kullandı.

AKP’ye katılan iki vekilin siyaset sahnesine Akşener tarafından çıkarıldığını belirten Akalın, Yücel ile ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Yücel’in Akşener tarafından CHP listelerinden Meclis’e sokulduğunu söyleyen Akalın, “Daha sonra o üyeyi oradan çekti İYİ Parti’de milletvekilliği yaparken sonra AK Parti’ye gitti” dedi.

CHP'YE SUÇLAMA

Söz konusu milletvekillerinin tek seçmeninin Akşener olduğunu öne süren Akalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun en zaman önemli bir çıkış yapsa ardından istifa haberlerinin geldiğine dikkat çekerek CHP’ye de suçlamalarda bulundu.

Akalın konuya ilişkin şunları söyledi:

“Parti ne zaman kafasını kaldırıyor, parti ne zaman Türkiye’nin önemli meseleleriyle ilgili hükümete mesaj veriyor, açın o tarihteki Müsavat Dervişoğlu’nun beyanlarına bakın, karşılığında bu cevapları göreceksiniz. BU istifalar o cevaplardır. Burada başka bir hata yapıldı, bu CHP’nin önemli bir hatasıydı. CHP de diğer katılımları temin ederek bunların olağan istifalarmış gibi görünmesine hizmet etti.”

Kaynak: Halk TV