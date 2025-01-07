'İmralı' Görüşmeleri Sürerken Bahçeli'den Çok Kritik Mesajlar, 'Terör Bitecek Kardeşlik Bilenecek'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli DEM Parti-İmralı görüşmesinden sonra yapılan ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, Diyarbakır’da yaptığı konuşma sırasında “Ya barışı inşa edeceğiz, ya da her yer Gazze olacak” diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na da tepki gösterdi. Bahçeli “Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özelliklere hatırlatırım ki, Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir” dedi.

“BOZGUNCULUĞUN ESAMESİ DAHİ OKUNMAYACAK”

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yek vücut olmuş, yeni bir siyasetle çizilmelidir. Bu siyaset bölen ve parçalayan değil, bütünleyen birleştiren ve kaynaştıran bir siyasettir. Bu siyaset kutuplaşmayı kışkırtan değil, Kuvayı Milliye mirasını yeniden inşa eden bir siyasettir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır.

“BARIŞIN KAPILARI ARDINA KADAR AÇILDI”

Eski çamlar şimdi bardak olmuştur. Köprülerin altından çok sular akmış, devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, kilitler açılmış, zincirler kırılmış, nitekim Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan 85 milyon vatandaşımızın Türk milletine mensubiyetin onur ve gururunda buluşmaktan hariç herhangi bir tercih ve özlemi kalmamıştır.

“BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK”

Bildiğiniz gibi yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişiyle perçinleşecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli ve zehirli mevzilerinde tahkimat yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

“EDEPSİZ BİR HEZEYANDIR”

MHP’den istifa eden isimleri hedef alan Bahçeli, şunları söyledi: Hasbelkader milliyetçi ülkücü harekette yer bulan bu vesileyle itibar kazanan makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır.

"BOŞ VARİLİN SESİ KADAR ANLAMLI"

CHP'ye yanaşmış ve CHP'ye yapışmış bu ilkesizlerin hariçten gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Türk milletini meşgul eden, Türkiye'yi zora sokan, hiçbir meseleye kalıcı cevap ve köklü çözüm getiremeyenlerin sosyal medyada kurdukları küçük partilerde sürekli ayağımıza dolanmaları, dava bilirkişisi gibi ortalıkta dolanmaları elbette kifayet ve kişilik yetersizliğinin ağır bir sancısıdır.

“TERÖR BİTECEK KARDEŞLİK BİLENECEK”

CHP'nin kayığında ip olanlarla, mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların sadece cemaüz evvellerinin değil ciğerlerinin kaç okka olduğunu da gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın. Terör musibeti bitecek kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak.

“GAZZE ZATEN İÇİMİZDE, YÜREĞİMİZDE”

Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya barışı inşa edeceğiz, ya da her yer Gazze olacak” sözlerine ise şöyle tepki gösterdi: Negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özelliklere hatırlatırım ki, Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze’nin Türkiye’ye taşınacağını ima ediyorlarsa, o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eşzamanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacaklarını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır.

“VAKİT SURİYE'NİN AYAĞA KALMA VAKTİ”

Suriye’ye ilişkin de konuşan Bahçeli şöyle konuştu: Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Vakit Suriye'nin ayağa kalma vaktidir. Bölücü terör örgütü PKK/YPG Suriye'de asla yeri olmadığını anlamıştır. Suriye'deki yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek vermek gerekir. ABD yeni yılla birlikte oynanan DEAŞ oyunu. Suriye'de sinsi bir planın yapılacağını anlamak değil de nedir? Alçak bir tasarımın kanlı planlamanın olmadığını kim söyleyebilir?

FERDİ TAYFUR’U BİR KEZ DAHA ANDI

Ferdi Tayfur hayranı olarak bilinen Bahçeli, kürsüde Tayfur’u bir kez daha andı. Bahçeli “Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

“İSLAM TERÖR İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ”

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur. İslam terör ile bağdaştırılamaz. Türk İslam alemi direnmeli, ayağa kalkmalı. Adaletli paylaşım insanca yaşam herkesin kaderi olmalı.

“İÇERİDEN ÇÖZMEYİ DENİYORLAR”

Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Bölgesel senaryolar, zillete düşmüş partiler bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur. Türk İslam alemi birliğini sağlayıp ayağa kalkmalıdır. İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. Türkiye'nin güvenliği misakı milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağından yok etmelidir. Emperyalist hedefler taşıdığını söyleyenler zalim piyonlardır.

Kaynak: Haber Merkezi