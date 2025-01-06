Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: 4 Meclis Üyesi Partiden Ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Şanlıurfa'da partiden istifa eden dört belediye meclis üyesi, bağımsız olarak görev yapacaklarını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: 4 Meclis Üyesi Partiden Ayrıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye, Karaköprü, Bozova ve Eyyübiye belediyelerindeki dört Yeniden Refah Partili Belediye Meclis Üyesi partilerinden istifa etti.

YRP’den istifa eden 4 Belediye Meclis Üyesi adına açıklama yapan Ahmet Akagündüz, bundan sonra siyasi çalışmalarına bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Partiden istifa eden Meclis üyeleri şu şekilde:

YRP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Akagündüz

YRP Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Halil Kızılelma

YRP Bozova Belediye Meclis Üyesi M. Salih Şimşek

YRP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Fuat Sağıroğlu

Kaynak: Haber Merkezi

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