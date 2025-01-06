Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: 4 Meclis Üyesi Partiden Ayrıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye, Karaköprü, Bozova ve Eyyübiye belediyelerindeki dört Yeniden Refah Partili Belediye Meclis Üyesi partilerinden istifa etti.

YRP’den istifa eden 4 Belediye Meclis Üyesi adına açıklama yapan Ahmet Akagündüz, bundan sonra siyasi çalışmalarına bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Partiden istifa eden Meclis üyeleri şu şekilde:

YRP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Akagündüz

YRP Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Halil Kızılelma

YRP Bozova Belediye Meclis Üyesi M. Salih Şimşek

YRP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Fuat Sağıroğlu

Meclis üyesi Arkadaşlarımdan Halil Kızılelma,Fuat sağıroğlu,Mehmet Salih Şimşek ile beraber Yeniden Refah Partisinden istifa ederek bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamoyuna saygıyla bildiririz. pic.twitter.com/gEDpltY0e0 — Ahmet AKAGÜNDÜZ (@ahmetakagunduzz) January 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi