31 Mart Gecesi İçin Flaş İddia: 'Akşener'i İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Vazgeçirdi'

İYİ Parti’de 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerin ardından sular durulmazken, milletvekili düzeyinde istifa üstüne istifalar yaşandı. İstifa eden son isim ise parti sözcülüğü görevinde bulunan Kürşad Zorlu oldu. İYİ Parti’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, canlı yayında eski Genel Başkan Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Akalın, Akşener’i istifa kararından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döndürdüğünü öne sürerek, “Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur" dedi.

Halk TV’de açıklamalarda bulunan Akalın, Akşener’in 31 Mart’ta İYİ Parti’nin yaşadığı hezimetin ardından Meral Akşener’in istifa kararı aldığını ancak Erdoğan’dan gelen telefonla bu karardan vazgeçtiğini anlattı.

Akalın, o geceye ilişkin şunları söyledi:

“Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti.”

Öte yandan Akalın açıklamalarında, yerel seçimlerde Ankara’da yaptıkları seçim iş birliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıklarında Akşener’in kendilerine haber vermeden “Tek başımıza seçime gireceğiz” açıklaması yaptığını söyledi.

AKŞENER’İN ÖZEL KALEMİNDEN YALANLAMA

Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ise, programa bir mesaj göndererek Akalın’ın iddialarını yalanladı. Bekar, Akşener’in 31 Mart’ta Erdoğan ile görüşmediğini söyleyerek, HTS kayıtlarını işaret etti.

Kaynak: Halk TV