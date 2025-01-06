Milyonların Gözü Bu Toplantıdaydı: Cumhurbaşkanı'ndan Emekli ve Memura 'Müjde' Gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon ve istihdamda çok iyi bir noktadayız. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde enflasyon Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilemiştir. Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan; 2024 Mayıs ayındaki zirve seviyesine göre ise 31 puan düşmüştür. Enflasyonda düşüş trendi inşallah 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla birlikte çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Buna göre para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecektir. İkincisi maliye politikası kanalı enflasyonla mücadeleye çok güçlü destek verecek. Üçüncüsü bütçe imkanları el verdikçe yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. En son akaryakıt ÖTV'sinde bunu yaptık. Dördüncüsü dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Hayat pahalılığıyla ilgili milletimizin şikayet konularının en başında konut fiyatları ve kiralar geliyor. Belli başlı alanlarda sadece dönemsel etkilerle açıklanamayacak bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının olduğunu da müşahade ediyoruz. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet beli 2-3 birim artarken, bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Tabii ki işini düzgün yapan, helalinden kazanan, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır ve bunlar sözlerimizin muhatabı değildir. Fırsatçılıkla mücadelede devlet gerekeni yapmakla mükelleftir. Geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde tüketicileri mağdur eden, fahiş fiyat uygulayan ve piyasayı bozan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların vatandaşın hakkına girmesine ''eyvallah" demeyeceğiz. Serbest piyasa 'kuralsızlık', 'başı bozukluk' demek değildir. Denetimlerimizin amacı işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini temin etmektir.

BOYKOT ÇAĞRISI

Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da destek olması, katkı sağlaması sürecin başarısı açısından çok önemlidir. Bunun yolu da fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor. Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur. Vatandaş olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır.

Bölgemizde yeni bir dönem başladı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, yakın gelecekteki en öncelikli hedeflerimizden biridir. Suriye'nin parçalanmasına üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor.

Güçlü toplum ancak güçlü ailelerle mümkündür. Ancak bu konuda ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Küresel şer odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları herkesin malumudur. LGBT meselesi bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum alarm vericidir. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak ammacıyla 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz.

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