MHP'li Meclis Üyesi İstifa Etti: Kimse Beni Susturamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse partisinden istifa etti. Köse açıklamasında, "Ne oyunlarla olursa olsun hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacak" dedi.

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MHP'li Meclis Üyesi İstifa Etti: Kimse Beni Susturamayacak

MHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı ile yaşadığı şahsı sıkıntılar sonrası partisinin kendisine sahip çıkmadığı gerekçe göstererek istifa etti.

Köse yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile şahsım arasında geçen tartışma sonucunda öncelikle bir bayan olarak şahsıma sergilenen tutuma karşı tek başıma mücadele etmeye mecbur bırakıldığım. Üyeliğimin başladığı tarihten itibaren ve özellikle yerel seçim çalışmaları esnasında ailemden ve ticari hayatımdan fedakârlık yaparak canla başla çalıştığım MHP’den istifa ettiğimi kamuoyuna duyuruyorum.

Ne oyunlarla olursa olsun hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır. Her şey Bilecik için, bu hususta devam edeceğim."

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Kaynak: İHA

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