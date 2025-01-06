AK Partili Kaynaklar Açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti ile Görüşecek mi?

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Geçtiğimiz hafta başlayan yeni süreç çerçevesinde bugün DEM Parti İmralı heyeti, Meclis’te AK Parti kurmaylarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından çok kısa bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Olumlu ve samimi bir görüşme oldu” bilgisini paylaşmıştı.

HEYETİNİ CUMHURBAŞKANI BELİRLEDİ

Bu görüşmenin ardından konuya ilişkin bilgi veren AK Partili kaynaklar, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ifade edildi. Daha 2013-2015 sürecinde bulunan Ömer Çelik ve Efkan Ala’nın bu nedenle görüşmeye katıldığını belirten AK Partili yetkililer, “Herkes kendi bakış açısıyla süreci değerlendirdi. Herkes yetkili kurullarıyla açıklama yapar” dediler.

İHTİYAÇ DUYULURSA CUMHURBAŞKANI DA GÖRÜŞEBİLİR

Yapılan görüşmeye ilişkin uygun bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi sunulacağını ifade eden AK Partili yetkililer, “Biraz Meclis odaklı bir bilgilendirme ancak sonrasında ihtiyaç hasıl olursa Cumhurbaşkanı ile de görüşme olabilir” dediler.

Bu görüşmelere ilişkin bir yol haritasını konuşmak için çok erken olduğunu da vurgulayan AK partili yetkililer, “Randevu istediler biz görüşmemizi yaptık. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu söylüyoruz” dediler.

Kaynak: Haber Merkezi