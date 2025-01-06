İmralı Heyetinin Liderler Turu: DEM Parti ile Davutoğlu Arasındaki Görüşme Sona Erdi

DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeden sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaretin ardından, diğer siyasi partilere de ziyaretlerin yapılacağı açıklanmıştı.

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı heyetinin bugün, önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na ardından ise Abdullah Güler başkanlığında AKP heyeti ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

DEM’in ilk durağı açıklandığı gibi Gelecek Partisi Genel Merkezi oldu. Davutoğlu DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. İmralı heyeti ile Davutoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Gelecek Partisi heyetinde İzmir milletvekili Mustafa Bilici, Bursa milletvekili Kani Torun, Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ve eski Muş milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kapsamlı açıklamanın Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapılacak ziyaretin ardından yapılacağını açıkladı.

'HER YER GAZZE OLACAK' AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir." açıklamaları da sorulan Önder şunları kaydetti:

"O açıklamalar bağlamından koparılmış bir açıklama. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Kimse bu açıklamaları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin."

Kaynak: Haber Merkezi