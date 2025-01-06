İçme Suyundaki Tehlike Ortaya Çıktı: Hatay'da Depremden Kurtulan da Zehirlenecek!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği illerden olan Hatay'da hala en temel ihtiyaçların temininde bile zorluk yaşanırken, CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kente yaptığı ziyarette çok önemli noktalara dikkat çekti. Erhan Adem, Afrin Çayı’na kanalizasyon karıştığını vurgulayarak içme suyu kirliliğinin tehlikelerini işaret etti.

CHP'li Adem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki korkunç çevre kirliliği hakkında "Afrin Çayı’na karışan kanalizasyon atıkları, hem insan sağlığını hem de çevreyi büyük bir felaketin eşiğine getirmiş durumda. Reyhanlı’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyularının hemen yanında akan Afrin Çayı, adeta bir zehir kaynağına dönüşmüş durumda" diye konuştu.

'HERKES SAĞLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Afrin Çayı’ndan gelen suların beş köyden geçtiğini ve Reyhanlı’da içme suyu olarak kullanıldığı bilgisini veren Adem, şöyle konuştu:

"Bu durum yalnızca Reyhanlı halkını değil, çevrede yaşayan köy halkını da ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Kanalizasyonun içme suyuna karışması, kolera ve tifo gibi salgın hastalıkların yayılması için bir zemin oluşturuyor. Bu sorunu çözmeyecekseniz hangi sorunu çözeceksiniz? Bu kadar bedel ödemiş depremzede yurttaşlara daha ne kadar acı çektirmek istiyorsunuz?

'SALGIN HASTALIKLAR YAYILACAK'

Afrin Çayı’ndan Reyhanlı’nın musluklarına kadar taşınan bu su, artık içilemez durumda. Afrin Çayı’nın geçtiği Mehmetbeyli Mahallesi ve çevresindeki köylerde yaşayan halk, çayın yaydığı kötü koku ve sudaki renk değişiminden şikâyetçi. Ancak bu durum sadece bir çevre sorunu değil; aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı krizi. Kirli suyun içme suyuna karışması, bölgede salgın hastalıkların yayılması için uygun bir zemin hazırlıyor. Çay çevresindeki tarım alanları ve hayvanlar da bu kirlilikten olumsuz etkileniyor."

Kaynak: Haber Merkezi