Yeni Adres Belli Oldu: İmralı Heyetinden Flaş Demirtaş Hamlesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘Örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından Türkiye’de yeni bir döneme girilirken, DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında ilk görüşme geçen hafta yapıldı.

Bu görüşmenin ardından siyasette sıcak saatler yaşanırken, DEM Parti heyeti ilk olarak MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından taraflardan açıklama gelmedi ancak diğer siyasi partilerle de konuya ilişkin görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Gazeteci Hilal Köylü, Halk TV’de dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Buna göre, DEM Parti heyetinin, Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Köylü, DEM Parti heyetinin terör örgütü lideri Öcalan’la bir sonraki görüşmesinin de 10 Ocak’ta yapılmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Halk TV