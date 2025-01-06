MHP'li Yıldız'dan Bir 'Hasta Mahkum' Çıkışı Daha: 'Tartışma Konusu Olmamalı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta mahkumlar için dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anayasa’nın 17’inci maddesini hatırlatarak, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan, hapis cezası bulunan hastalara ilişkin yeni bir çıkışta bulunan MHP’li Yıldız, "İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; 'her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir’” dedi.

'YAŞAMA HAKKIN ÖZEL BİR ÖNEME SAHİPTİR'

Yıldız paylaşımının devamında şunları söyledi:

“İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır."

Feti Yıldız, benzer açıklamaları zaman zaman gündeme getiriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi