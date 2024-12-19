MHP’li Yıldız’dan İnfaz Vurgusu: 'Hasta Hükümlülere, Erteleme Uygulanmalıdır'

Meclis’te 2025 bütçesine ilişki yapılan görüşmelerde partisi adına söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ilk olarak bazı milletvekillerinin bütçenin borç yüküne ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu belirterek, “Ekonomimizin borç yükü bakımından yapısı sağlamdır. Borç stokunu milli gelire oranı bakımından değerlendirmek gerekir” sözleriyle cevap verdi.

'BAASÇI KAFALARI BİLİYORUZ'

Daha sonra Suriye’ye ilişkin konuşan Yıldız, “Sayın Devlet Bahçeli’nin, beyan ve açıklamalarını, anlamak istemeyen Baasçı kafaları biliyoruz. Uzun süredir acı çeken bir ülkenin 54 yıllık bir aile yönetiminden kurtulması, Baas rejiminin yerle bir olması, Bölgemiz için önemli sonuçlar doğuracaktır” diyerek şöyle devam etti:

“Bu tarihi olay; endüstriyel düzeyde uyuşturucu üretimi yapan diktatör Esad’ı destekleyenlerin, hanesine de yenilgi olarak işlenmiştir. Muhalefetin Orta Doğu’da yeni gerçekliği kavraması İsrail’e bel bağlamaması samimi dileğimizdir.

Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar. Dinamiktir daima tecrübe aktarır. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Orhun’dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt’ten Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans’ı deviren Fatih, düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa Kemal’dir.

'YENİ TİP CASUSLAR KULLANILMAKTADIR'

Emperyalizm, bugünkü konforunu sömürgelerden yağmaladığı ekonomik değerlere ve alın terine borçludur. Yaşadığımız dönemde yeni sömürgeler, yaratmak, ülkü sınırları değiştirmek, haritaları yeniden çizmek gayretindedir.

Bugün ulaştığı konforun devamı için, siyasi ve ekonomik alanda insanların görüş, duygu ve davranışlarını etkilemek amacıyla yeni tip casuslar kullanmaktadır. Bu faaliyetlere karşı yasal düzenleme gecikmeden yapılmalıdır.”

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Konuşmasının son bölümünü cezaevlerindeki duruma ve İnfaz Kanunu’na ayıran Yıldız, şu konulara dikkat çekti:

“2 Aralık 2024 itibariyle, Cezaevlerinde 322 Bin 145 Hükümlü, 56 Bin 512 Tutuklu olmak üzere, toplam: 378 Bin 657 kişi bulunmaktadır.

Hapis cezalarının infazında, mahsupların iyileştirilmesinde emniyet, güvenlik, disiplin uygulamalarında, insanlık onuru zedelenmeden toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanmalıdır. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümlüler için, örgütlerin tertip ve tuzakları gözden kaçırılmadan bilimsel veri ve adli tıp raporları doğrultusunda infaz ertelemesi yapılmalıdır.

Aynı suçtan yargılananlardan biri cezası kesinleştiği için yasadan yararlanmış, cezası yargı yolunda olan henüz kesinleşmeyen incelemede bulunan sanık yararlanamamıştır. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır ve suç tarihi esas alınmalıdır.”

Kaynak: Haber Merkezi