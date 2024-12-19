Kubilay’ın Katilinin Türbesinde Dua Etti: AKP’li Belediye Başkanına Tepki Yağdı

AKP'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı katleden Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesini ziyaret ettiği fotoğrafı ortaya çıktı. Türbede dua ederken çekilen fotoğrafa “Ya Allah Bismillah” yazılması da dikkat çekti. Menemen Müftülüğü de söz konusu türbeye ÇEDES kapsamında çocukları götürmüştü. CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey “Sizler o gericilerin devamı, bizler ise gericilere karşı baş veren ama boyun eğmeyen Kubilay'ın devamıyız” şeklinde tepki gösterdi.

'CUMHURİYET DEĞERLERİNE ALENEN SAVAŞ'

Özbey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Pehlivan, Menemen Müftülüğü'nün, ÇEDES Projesi kapsamında çocuklarımızı Tarikat Şeyhi Esad Erbili'nin mezarına götürdüğü sözde etkinlikte siz de var mıydınız? Sizler o gericilerin devamı, bizler ise gericilere karşı baş veren ama boyun eğmeyen Kubilay'ın devamıyız. Çocuklarımızı da, geleceğimizi de, değerlerimizi de sizin elinize bırakmayacağız. Cumhuriyet değerlerine alenen savaş açan AKP'ye ve onun zihniyetine karşı durmadan ve yılmadan mücadele devam edeceğiz.”

'AKP ZİHNİYETİNİN ÖZETİ’

Özbey yaptığı açıklamada söz konusu olayın tarihine değinerek "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin değerlerine aleni şekilde gerçekleştirilen saldırıların bir örneği de Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın kenti Menemen'de gerçekleşti. AKP'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Kubilay'ı katleden Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesinde çekilen fotoğrafı Cumhuriyet tarihimizin ve Menemen'imizin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu fotoğraf yalnızca Aydın Pehlivan'ın değil, Aydın Pehlivan'ın da sahip olduğu AKP zihniyetinin özetidir” diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIK ATEŞİ ASLA SÖNMEYECEK'

Özbey açıklamasını Kubilay’ı anarak şu sözlerle noktaladı:

“Devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve Bekçi Hasan ile Şevki'yi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar bayrağımız dalgalansın diye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği sürsün diye hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek ve Cumhuriyetimiz ve değerlerimiz ilelebet yaşayacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi