Bakan Tunç'tan 'Kürt Sorunu' Yorumu: Erdoğan'dan Önce Anneler Hapisteki Çocuğuyla Kendi Dilinde Konuşamıyordu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı. Partisinin "dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu" olduğunu iddia eden Tunç, 11 milyon 135 bin üyesiyle bütün partilerin toplamını katlayan çok büyük bir parti olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin alanını da olabildiğince genişlettiklerini savundu.

'ANA DİLDE PROPAGANDA ERDOĞAN SAYESİNDE YAPILIYOR'

AKP'den önceki 90'lı ve daha önceki yıllarda "Kürt sorunu" olduğunu söyleyen ve bunu ortadan kaldıranın Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu ileri süren Tunç, şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde, bir anne hapisteki çocuğuyla kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Ana dilde seçimlerde propaganda yapılamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

'TÜM PARTİLERİ BİRLİĞE ÇAĞIRIYORUM'

Kürtçe yayın yapan devlet televizyonuna kavuştuk ve bir kısım çevrelerin özellikle yakındığı, içeriden ve dışarıdan sürekli eleştiri konusu olan Kürt sorununu tarihe karıştıran, birlik ve beraberliğimizi, bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, şimdi de Cumhur İttifakı'dır.

Bütün partileri bu birliğe davet ediyorum. Şimdi sıra terörü, silahlarıyla tarihe gömmekte. İnşallah bunun eşiğindeyiz ve terörü bitirerek, terör sorunundan Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız. Birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, iç cephemizi daha da güçlendireceğiz ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

Kaynak: AA