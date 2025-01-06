Gözler Yılın İlk Kabine Toplantısında! Masada Memur ve Emekli Maaşları Var

Asgari ücretin yapılan yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından yıllık enflasyon da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 44,38 olarak açıklandı. Bu rakamlar çerçevesinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 11,55, SSK ve Bağ-Kur emeklisininki ise yüzde 15,75 oldu. Zam oranları vatandaşların beklentisini karşılamazken refah payı ihtimali konuşulmaya başlandı.

REFAH PAYI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısının gerçekleşeceği Beştepe'de de ana gündem refah payı ve en düşük emekli maaşına zam ihtimalleri olacak. Konuyla ilgili yakın zamanda yasal düzenleme yapılması beklenirken, böyle bir hamlenin bütçeyi nasıl etkileyeceği de görüşülecek.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Kabine gündemindeki bir diğer başlık da, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'nin yeniden inşası için bölgeye ekiplerini gönderen hükümet, onların çalışmalarını görüşecek. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de masaya gelecek konulardan olacak. Ayrıca dış politikada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren Gazze saldırıları da gündeme alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Diğer yandan terörle mücadelede çalışmaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki adımları da Kabine'nin ele alacağı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi