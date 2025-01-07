İYİ Parti'de Bir Üst Düzey İstifa Daha

İYİ Parti'deki istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Beyaz partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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İYİ Parti'de Bir Üst Düzey İstifa Daha

İYİ Parti’de 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan hüsranın ardından partide istifa depremleri peş peşe gelirken, İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 29’a düşmüştü. Birçok belediye başkanı da partilerinden istifa ederken, yeni istifaların da geleceği konuşuluyordu.

Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve eski milletvekili Ümit Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz, istifa açıklamasında "Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de Bir Üst Düzey İstifa Daha - Resim : 1

'YOL ARKADAŞLARIMA YÜK OLMAMAK ADINA...'

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Beyaz, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Kıymetli dostlarım, dava arkadaşlarım. Siyasete ülkem ve milletim diyen bir anlayışla en başından hedeflerine ve yürüyüşüne dahil olduğum İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu ve İstanbul Milletvekilliği görevini büyük bir heyecan ve gururla yürüttüm. Bu süreçte bizimle yol yürüyüp teveccüh gösteren, başta teşkilatımızın cefakar mensupları olmak üzere tüm milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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