Rojin Kabaiş’in Şüpheli Ölümü Meclis’te, CHP’li Hasan Öztürk Araştırma Önergesi Verdi, ‘Bu Olayın Aydınlatılması Şart’

Van’da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü Meclis’e taşındı.

“ÖLÜMÜNÜN ŞÜPHELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şüpheli ölümün aydınlatılması için bir Araştırma Önergesi verdi. TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Rojin kızımızın ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle konunun derinlemesine araştırılması hem aile hem kamuoyu vicdanı için son derece önemli” dedi.

“EĞİTİME OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ”

Yaşanan olayın herkesi etkilediğini vurgulayan Öztürk şunları söyledi: Bu olay, anne babaların yüreğine korku saldı, kız çocuklarının eğitim hayatına olan güveni zedeledi. Eğer bugün bu karanlık olayı aydınlatmazsak, yarın daha büyük kayıplarla yüzleşeceğiz. Bugün bu olayı aydınlatmazsak, yarın diğer kız çocuklarımızın eğitiminin de önüne geçmiş olacağız. Bu korkuyu ortadan kaldırmak, başka Rojinlerin toprağa düşmesini önlemek için bugün bu olayın aydınlatılması şarttır.

“Rojin’in sesi olmak hepimizin görevi” diyerek seslenen Öztürk “Bu ülkenin evlatlarını kimsesiz bırakmayacağız, babaların annelerin yükünü hep birlikte sırtlanacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'ndan 27 Eylül tarihinde ayrıldı.

Akşam saatlerinde yurda gelmeyen Kabaiş’ten ertesi gün de haber alamayan yakınları yetkililere haber verdi. Günler süren aramanın ardından Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim’de, yani kaybolduktan 18 gün sonra Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi