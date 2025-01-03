İYİ Parti'nin Tavrı Merak Ediliyordu Müsavat Dervişoğlu Kapıyı Kapattı... 'Asla Muhatap Almayacağız'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Siyasette yeni bir döneme gelinirken, son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti görüştü. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ise tepki gecikmedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bizim, 'Cumhuriyet düşmanlarıyla' müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz" ifadelerini kullandı.

Kapıyı kapatan Dervişoğlu, "'Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız" dedi.

'İHANET PLANI'

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"10 yıl önce ilk denemesi yapılan bugün ise yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmralı’nın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır.

Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele’nin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdi ise son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır.

Bahçeli ve Erdoğan’ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği 'yeni paradigma' tam olarak budur.

'TÜRKLÜK KENDİNİ DEVLET SANANLARDAN BÜYÜKTÜR'

İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun 'nesebi gayrı sahihliğini' ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür.

Bu yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM’in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. MHP Genel Başkanı’nın da iştahla alkışladığı proje budur. Kurdukları ittifakın hedefi, Atatürk’ün Türkiyesi’dir. Hedefi Türk’ün devletidir. Mesele bu kadar basit ve nettir.

Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki, eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşısı, büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır.

'MUHATAP ALMAYACAĞIZ'

İYİ Parti olarak bizim, 'Cumhuriyet düşmanlarıyla' müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz.

İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır.

İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. 'Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız.

'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan, 'onursuz siyasetin' karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz.

Herkes emin olsun ki, İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Süreci vakarla izleyen milletimizin duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz. İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır.

Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen; kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla; nerede verilecekse Meclis’te, meydanlarda, sokaklarda,

İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya ve milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum. Operasyon aparatları milletin vicdanında her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti’yi zaafa uğratmaya uğraşsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini ve Türk devletini bu karanlık tünelden çıkartacak ve aydınlık ufuklarla buluşturacağız. Neferi olduğumuz Türk milletine saygıyla arz ederim."

Kaynak: Haber Merkezi