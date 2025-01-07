Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Barzani’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Sıcak temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Barzani’yi Kabul Etti - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul öncesi Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki isim fotoğraf çektirdi. Görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: DHA

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