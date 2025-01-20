Kurmaylar Tarih Verdi: İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı?

İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da daha önce istifa eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu gibi AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Başka istifalarında olacağını belirten AK Partili kurmaylar, 8. Olağan Kurultay’da toplu katılımın yapılacağını öne sürdü.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Kurmaylar Tarih Verdi: İYİ Parti'den İstifa Eden İsim AK Parti Yolunda mı?

İYİ Parti’den istifalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda partinin eski sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun ardından eski futbolcu İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’da istifa kervanına katıldı.

İKİSİ DE AK PARTİ YOLUNDA

Bu istifaların Meclis kulislerindeki yansımaları ise AK Parti’ye yeni katılımlar olarak değerlendirildi. Zorlu ve Karaman’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede rozet takacağı öne sürüldü. Aynı yönde değerlendirme yapan AK Parti kurmayları da katılımların büyük olasılıkla 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşmesi beklenen AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde olacağını ifade etti.

BAŞKA İSİMLERDE OLABİLİR

İYİ Parti’de eski Genel Başkan Meral Akşener’e yakın 3 ismin daha istifa eşiğinde olduğunu öne süren AK Parti kurmayları, aynı zamanda Gelecek ve DEVA Partilerinden de birkaç ismin katılımının söz konusu olabileceğini söyledi.

Bu arada DEVA Partisi’nden çatı parti Yeni Yol’un kuruluşu sırasında istifa eden eski Bakan Selma Aliye Kavaf ise AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

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