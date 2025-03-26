Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen’in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Özmen’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Mustafa Özmen’in tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz’ın getirildiği açıklandı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, ancak daha sonra partisinden ayrılarak bağımsız olarak görevini sürdürmüştü.

Kaynak: İHA

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