Bodrum Belediyesi 146 Bin 600 Kilogram Hurda Topladı

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Depo Bürosu ekipleri, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28. Maddesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri topladı. Toplanan hurdalar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine verildi.

Belediye ekiplerinin hurda alanında düzenli olarak depoladığı 141 bin 890 kilogram orta vasıflı demir çelik, 10 kilogram radyatör bakırı, 2 bin 350 kilogram bünyesi demirli alüminyum, 30 kilogram tekstil hurdası, 570 kilogram lastik hurdası, 300 kilogram ahşap hurdası ve bin 410 kilogram bedeli tespit edilemeyen malzeme olmak üzere toplam 146 bin 600 kilogram hurda malzeme MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA