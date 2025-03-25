Adana’da Feci Kaza: Koluna Demir Parmaklık Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen bir çocuğun koluna demir parmaklık saplandı.

Adana’da Feci Kaza: Koluna Demir Parmaklık Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaklaşık 11 yaşlarında olduğu belirtilen bir çocuk, apartmanın bahçesinde oyun oynadığı sırada demir parmaklıklarla çevrili duvara çıktı. Duvarın üstünde yürürken dengesini kaybeden çocuk, sağ kolunu demir parmaklığa sapladı. Durumu fark eden annesi hemen yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, önce çocuğu sakinleştirerek güvenliğini sağladı, ardından demir parmaklığı keserek küçük çocuğu bulunduğu yerden dikkatle çıkardı. Kolunda demir parçası ile kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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