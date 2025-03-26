O Kentte Yeni Dönem: Nakit Ödeme Kabul Edilmeyecek

Bayburt’ta belediye ve özel halk dolmuşlarında geçerli olacak yeni kartlı ödeme sistemi devreye girdi. Nakit ödeme dönemi sona ererken, vatandaşlar tek kartla seyahat edebilecek.

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O Kentte Yeni Dönem: Nakit Ödeme Kabul Edilmeyecek

Bayburt'ta, belediye ve özel halk dolmuşları için uygulamaya giren yeni kartlı ödeme sistemiyle nakit ödeme dönemi sona erdi. Belediye tarafından hayata geçirilen bu sistemle, artık otobüsler ve dolmuşlar sadece kartla ödeme kabul edecek. Yeni kartlar, tam, öğrenci, indirimli ve ücretsiz olmak üzere dört farklı kategoriye sahip ve kart ücreti 200 TL olarak belirlendi.

O Kentte Yeni Dönem: Nakit Ödeme Kabul Edilmeyecek - Resim : 1

Kartlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, belediyeden başvuru yaparak kartlarını alabilecek. Ayrıca kart dolumları, şimdilik sadece belediye tarafından yapılabilecek.

31 Mayıs 2025’ten itibaren, nakit ödeme ile ulaşım sağlamak mümkün olmayacak. Eski kart sahipleri ise yeni kartlarını 50 TL indirimle 150 TL'ye temin edebilecek.

Yeni sistemle, ulaşım daha modern ve kolay hale gelirken, nakit taşıma devri de tamamen son bulacak.

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Kaynak: İHA

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