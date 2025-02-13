Ankara'da Toplu Taşımaya Zam! Bir Tam Bilet 26 TL Oldu: Asgari Ücretliye 50 Binişlik Ücretsiz Hak

Son dakika: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göretam bilet 21 TL’den 26 TL’ye çıktı. Asgari ücretli çalışanların kartlarına ise 50 binişlik ücretsiz kullanım hakkı sunulacak.

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Ankara'da Toplu Taşımaya Zam! Bir Tam Bilet 26 TL Oldu: Asgari Ücretliye 50 Binişlik Ücretsiz Hak

Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı. İstanbul'un ardından Başkent Ankara’da da toplu taşımaya zam yapıldı.

YENİ ÜCRETLER NE OLDU?

Tam bilet 21 TL’den 26 TL’ye çıktı. İndirimli ya da öğrenci bileti de 13 TL oldu.

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti 350 lira oldu.

ENFLASYON VE AKARYAKIT FİYATLARI SEBEP GÖSTERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Ayrıca asgari ücretlilerin ulaşım kartlarına 50 binişlik yükleme yapılacak.

Zamlı tarife, 16 Şubat Pazar günü uygulamaya girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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