İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredisi Faizleri... Bankalardan Faiz Oranlarında 'Düşüş' Tarihi için İpucu: 'Daha Belirgin Olacak'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine yılın ilk ayında da devam etti. Aralık 2024 ve Ocak 2025’te toplamda 500 baz puan faiz indirimi yapan TCMB oranı yüzde 45’e çekti. Bu adım bankaların kredi faiz oranlarına da yansıdı. Ancak uzun vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 4’ün altına gerilerken kısa vadede ise yüzde 5’in üzerinde kaldı.

Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları, konut kredisi ve taşıt kredisi faizlerinde düşüş devam edecek mi? ING Türkiye Genel Müdü­rü Alper Gökgöz Dünya Gazetesi’nden Jülide Yiğittürk Gürdamar’a konuştu.

KONUT KREDİLERİ BÜYÜMESİ HIZ KAZANDI

“Geçen yıl kredilerde TL tarafta TL ticari kredilere olan talep limitli kalırken, bireysel tarafta kredi kartlarındaki büyüme eğilimi alınan çeşitli önlemlerle 2024’ün ikinci yarısında ivme kaybetti” DİYEN Alper Gökgöz, “Konut kredileri ise, MB'nin faiz indirim beklentilerinin de etkisiyle son aylarda bir miktar hızlandı. Dolayısıyla, sıkı parasal duruşu destekleyen aylık kredi büyüme sınırlarının devam etmesi ile toplam kredi büyümesindeki zayıf eğilim geçen yıl belirgindi” ifadelerini kullandı.

Yabancı para kredileri büyümesinin baskı altında kaldığını belirten Gökgöz, “2024’teki reel daralmanın ardından, devam eden normalleşmeyle 2025’te TL kredi büyümesinin enflasyona yakınsayacağı, mevduattaki büyümesinin ise enflasyonun biraz daha üzerinde gerçekleşeceği düşünülebilir. Bu ortamda sektörün karlılığının da yavaş bir toparlanma eğilimi içerisinde seyredeceğini öngörüyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BANKALARDAN TEMKİNLİ DURUŞ

Alper Gökgöz faiz indirimlerinin, mevduat ve kredi üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının hemen gerçekleşmeyeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Merkez Bankası Aralık ve Ocak ayında politika faizinde indirime gitti ve gelecek aylardaki indirimlerin verilere bağlı olacağını ancak agresif ve kesintisiz olmayacağını vurguladı. MB'nin gevşeme döngüsünün başlamasının ardından, faiz indirimleri ile mevduat ve kredi üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının hemen gerçekleşmeyeceği, sürecin temkinli bir şekilde ilerleyeceği anlaşılıyor. Bu gelişmelere paralel, özellikle faiz indirimlerinin de katkısıyla sektörde ilk çeyrekten itibaren karlılığın ve faiz marjının kademeli olarak toparlanacağını düşünüyoruz.”

KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ, NE ZAMAN?

Alper Gökgöz kredi faiz indirimlerine ilişkin tarihi de açıkladı. “Faiz indirimlerinin boyutuna ve zamanına bağlı olarak kredi faizlerinin de düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz “ diyen Gökgöz, “Kredi büyümesinin dezenflasyon sürecini destekleyici şekilde kontrollü yönetildiği noktada, konut kredisinde daha erken dönemde faiz düşüşlerini gözlemlemeyi, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz düşüşlerinin ise yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dünya Gazetesi