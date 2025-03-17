Meclis'te Onaylandı, Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor: Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım alanında çığır açacak bir projeye imza attı. Belediye meclisinde onaylanan yeni değişiklikle birlikte Türkiye’de ilk kez hidrojen yakıtlı otobüsler toplu taşıma sistemine dahil edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok büyükşehir belediyesi, toplu taşıma sistemlerini modernize ederek çevre dostu çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 12 metrelik 25 yeni otobüs alarak araç filosunu yenilerken, eski araçlarını elektrikli sisteme dönüştürme çalışmalarını değerlendiriyor. Gaziantep ise mevcut 363 turuncu otobüs ve 53 tramvay ile toplu taşıma hizmetlerini geliştirirken, fosil yakıtlardan uzaklaşarak daha çevreci sistemlere geçiş yapıyor.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı" kapsamında 44 adet elektrikli otobüs alımını gündemine alırken, şimdi de Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüslerini filosuna katmaya hazırlanıyor. Hidrojenle çalışan bu otobüsler, sıfır emisyon özelliği sayesinde çevreye zarar vermeden ulaşımı sağlayacak. Egzozlarından sadece su buharı çıkacak ve kullanılan hidrojen yakıtı, belediyeye ait güneş enerjisi santrallerinde üretilecek.
ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Temel kaynağı su ve güneş olan, dünyanın en temiz, ekonomik ve sürdürülebilir enerjisi olan hidrojen üzerine ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Çok kritik bir dönüşümün eşiğindeyiz. TÜRASAŞ’ın yerli ve milli tren seti üretimindeki rolü gibi, bu alanda da teknolojik dönüşümü uygulayan ilk şehir olmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Gaziantep, otobüs ulaşım ağını hidrojen yakıtlı yeşil enerjiye dönüştüren Türkiye’nin ilk şehri olacak." dedi.