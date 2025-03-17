Meclis'te Onaylandı, Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor: Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Temel kaynağı su ve güneş olan, dünyanın en temiz, ekonomik ve sürdürülebilir enerjisi olan hidrojen üzerine ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Çok kritik bir dönüşümün eşiğindeyiz. TÜRASAŞ’ın yerli ve milli tren seti üretimindeki rolü gibi, bu alanda da teknolojik dönüşümü uygulayan ilk şehir olmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Gaziantep, otobüs ulaşım ağını hidrojen yakıtlı yeşil enerjiye dönüştüren Türkiye’nin ilk şehri olacak." dedi.