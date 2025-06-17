Antalya’da Müze Müdüründen Skandal Üstüne Skandal! Görevden Uzaklaştırıldı…Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı

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2017 yılında Antalya’daki Demre Müzesi'ne müdür olarak atanan Nilüfer Sezgin, Gürses Mahallesi'nde yapılaşma izni verilmeyen 104 ada 3 parselde, 1,5 dönümü birinci derecede arkeolojik sit alanı kapsamındaki toplam 3,5 dönümlük arazisi için 2022 yılında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Sezgin, başvurularında sera, bağ evi ve sulama havuzu izni istedi.

TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sezgin’in talebi bir villa, yüzme havuzu ve 3 dönüm sera yapılan arazi için 29 Temmuz 2022 tarihli kararında sera projesi, projedeki idari ve teknik bina, bağ evi ve sulama havuzunu, parselin sit alanı dışında kalan kısmında yapılması koşuluyla talebi uygun buldu.

İZİNSİZ İŞLEM YAPTI İDDİASI

9 Temmuz 2024 tarihinde CİMER'e yapılan şikayette, Sezgin'e ait toplam 3,5 dönümlük arazide, izinsiz uygulamada bulunduğu iddia edildi.

Yapılan incelemede Nilüfer Sezgin’in arazisinde birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan kısmın güneyde ve doğu-batı hizasında, projeden farklı taş duvar örüldüğü belirlendi.

TAHRİBAT İNCELEMESİ

Kurul, herhangi bir kültür varlığı tahribatına sebebiyet verilip verilmediği yönünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından tespit çalışması yapılmasını istedi.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 104 ada 3 parseldeki izinsiz uygulamaya ilişkin yetkili kurumlara yazı gönderdi.

Belirtilen yazıda uygun bulunan projeden farklı birinci derece arkeolojik sit alanına uygulamalar yapıldığı belirtildi.

MÜZE MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA

Kurul, 2863 sayılı Kanun'un 'İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı' başlıklı 9'uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Müze Müdürü Nilüfer Sezgin hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

TRAKTÖRÜ DE KULLANMIŞ

Soruşturma kapsamında kınama cezası verilen müze müdürünün müzeye ait traktörü villa ve sera yapımı sırasında özel işlerinde kullandığı da ortaya çıktı. Sezgin hakkında açılan yeni soruşturma neticesinde 'uyarı' cezası verildi.

MÜZE DEMİRLERİNİ SERASINDA MI KULLANDI?

3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan müze müdürünün Aziz Nikoloas Anıt Müzesi'ni yağmur ve güneş ışınlarından korumak amacıyla 20 yılı aşkın süre çatıda kullanılan, 2022 yılında kaldırılıp Demre Müzesi'ne ait depoya taşınan demirleri, kendine ait sera ve evinin inşaatında kullandığı öne sürüldü.

'MİLLİ EMLAK’A SORDUM' SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamaları reddeden müdür Sezgin, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi çatısından sökülen hurda demir malzemelerin ne yapılacağını Milli Emlak'a sorduğunu, metal olanların Makine Kimya'ya ait iki TIR ile götürüldüğünü, diğer çatı malzemelerinin de Xsantos Antik Kenti karşılama alanına gönderildiğini söyledi.

SERA HAVUZU DEĞİL YÜZME HAVUZU YAPMIŞ

Söz konusu soruşturmada, Nilüfer Sezgin'in, 'sera sulama havuzu' diyerek yüzme havuzu yaptığı, bağ evi diyerek taş duvar villa yaptığı uygulamalarla ilgili görüntüler dosyaya girdi.

Kaynak: DHA