Antalya'da İzolasyon Çalışmasında Facia! Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti: Kardeşi, Ağabeyinin Başında Gözyaşı Döktü

Antalya'da izolasyon çalışması yapan işçinin üzerine balkon çöktü. İşçi hayatını kaybederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kardeşi ise ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

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Antalya'da İzolasyon Çalışmasında Facia! Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti: Kardeşi, Ağabeyinin Başında Gözyaşı Döktü
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Antalya'da bir apartmanın etrafında izolasyon çalışması sırasında altındaki toprak zemini kazılan balkon, yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Kazada işçi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2176 sokak üzerindeki bir sitede yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, apartman etrafında su baskınlarına önlem amacıyla 2 gündür devam eden kazı ve izolasyon çalışmaları esnasında, zemin kattaki dairenin balkon kısmı bir anda çöktü. Bu sırada çalışma yapan yabancı uyruklu işçi Mahmut Abid (41), çöken beton balkonun altında kaldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Mahmut Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

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