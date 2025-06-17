Kırıkkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu! Bir Şahsa Adli İşlem
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma neticesinde R.U. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA