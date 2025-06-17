Kırıkkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu! Bir Şahsa Adli İşlem

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu! Bir Şahsa Adli İşlem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma neticesinde R.U. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Dünyaevine Girdi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Dünyaevine Girdi
Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor Yeni Trafik Levhası Resmen Tanıtıldı! Çoğu Kişi Bunun Anlamını Bilmiyor
Antalya'da İzolasyon Çalışmasında Facia! Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti: Kardeşi, Ağabeyinin Başında Gözyaşı Döktü İzolasyon Çalışmasında Facia! İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Çanakkale'de Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı Çanakkale'de Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak
Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak
Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Yiyen Hayran Kalıyor
Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı