Bodrum'da AVM'deki Geri Dönüşüm Alanında Yangın

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde, bir alışveriş merkezi içinde bulunan işletmenin geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Yangın, saat 16.00 sıralarında geri dönüşüm malzemelerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla başladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA