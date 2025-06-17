Tokat'ta Çöken Balkonun Altında Kalan Kişi Yaralandı

Tokat’ta bir evin balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen olayda yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ta Çöken Balkonun Altında Kalan Kişi Yaralandı
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Tokat’ta bir çift, evin balkonunda çalıştığı esnada balkon çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Niksar ilçesinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Çanakçı Sokak’ta meydana geldi. Ü.Ç. ve eşi F.Ç. evlerinin balkonunda hasat ettikleri asma yaprak ile ilgilenirken bir anda balkon çöktü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Balkonun çökmesiyle F.Ç., yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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