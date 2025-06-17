Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Yunanistan'da saat 17.27'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 15.3 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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