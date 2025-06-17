Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Yunanistan'da saat 17.27'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15.3 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 17, 2025
YUNANISTAN https://t.co/soBw6RacTX
17.06.2025, 17:27:02 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 15.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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