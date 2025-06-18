YİD Projeleri Bütçeyi Yuttu: 8 Yılda 200 Milyar Liralık Kara Delik

CHP'li Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyol projelerinin kamu bütçesinde kara deliğe dönüştüğünü açıkladı. Karasu'nun paylaştığı verilere göre2017'de 1.1 milyar lira olan garanti ödemeleri, 2024'te 60 milyarı aştı. Son sekiz yılda müteahhitlere aktarılan tutar 200 milyar liraya yaklaştı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
YİD Projeleri Bütçeyi Yuttu: 8 Yılda 200 Milyar Liralık Kara Delik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidarın Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirdiği otoyol projeleri, kamu bütçesinde derin bir gedik açtı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet raporuna göre, 2017 yılında 1.1 milyar lira olan garanti ödemesi, 2024'te 60 milyar lirayı aştı. Son sekiz yılda müteahhitlere yapılan toplam ödeme 200 milyar liraya yaklaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, projeleri "bütçedeki kara delik" olarak nitelendirdi. Karasu, "Her yıl katlanarak büyüyen bu kara delik, halka verilmesi gereken tüm kaynakları yutuyor" diyerek hem uygulamaya hem de yönteme sert tepki gösterdi.

YİD Projeleri Bütçeyi Yuttu: 8 Yılda 200 Milyar Liralık Kara Delik - Resim : 1

ÖDEMELER KATLANDI

2017-2024 yılları arasında ulaşım projeleri için müteahhit firmalara toplamda 187.3 milyar lira ödendi. Bu ödemelerin dolar kuruyla karşılığı ise yaklaşık 11.65 milyar dolara, bugünkü kurla 425 milyar liraya ulaşıyor.

Garanti ödemeleri, özellikle döviz kurundaki artışlarla birlikte hızla tırmandı. 2017'de 313 milyon dolar olan ödeme, 2020'de ilk kez 1 milyar doları aştı. 2023'te 2.4 milyar dolara dayandı. 2024'te ise 1.84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHALELERDE ŞEFFAFLIK SORUNU

CHP'li Karasu, büyük yapım ihalelerinde şeffaflıktan uzak yöntemlerin tercih edilmesine de dikkat çekti. Özellikle pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin kamu zararını artırdığına işaret eden Karasu, "Kapalı kapılar ardında yapılan sözleşme değişiklikleriyle çocuklarımız ve torunlarımız bile borçlandırılıyor" dedi.

Karasu, garanti ödemelerinin kamuya devasa bir yük getirdiğini belirterek, Hazine'nin şirketlere yaptığı bu ödemelerin halkın refahı için kullanılması gerektiğini savundu.

Otoyol Ücretlerinde Otomatik Zam Dönemi! İşte Yeni Sistem...Otoyol Ücretlerinde Otomatik Zam Dönemi! İşte Yeni Sistem...Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Flaş Açıklama! İşte Bayramda Ücretsiz Olacak Köprü ve OtoyollarBakan Uraloğlu'ndan Flaş Açıklama! İşte Bayramda Ücretsiz Olacak Köprü ve OtoyollarGündem

Etiketler
Otoyol CHP
18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor 18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor
Feci Ölüm... Kazadan Yaralı Kurtulan Gence Araçtan Çıkarken Tır Çarptı Kazadan Yaralı Kurtulan Gence Araçtan Çıkarken Tır Çarptı
1 Kişinin Öldüğü Bıçaklı Kavgada 2 Tutuklama 1 Kişinin Öldüğü Bıçaklı Kavgada 2 Tutuklama
Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi, Sıralama Sizi Hayrete Düşürecek Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak