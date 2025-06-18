YİD Projeleri Bütçeyi Yuttu: 8 Yılda 200 Milyar Liralık Kara Delik

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İktidarın Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirdiği otoyol projeleri, kamu bütçesinde derin bir gedik açtı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet raporuna göre, 2017 yılında 1.1 milyar lira olan garanti ödemesi, 2024'te 60 milyar lirayı aştı. Son sekiz yılda müteahhitlere yapılan toplam ödeme 200 milyar liraya yaklaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, projeleri "bütçedeki kara delik" olarak nitelendirdi. Karasu, "Her yıl katlanarak büyüyen bu kara delik, halka verilmesi gereken tüm kaynakları yutuyor" diyerek hem uygulamaya hem de yönteme sert tepki gösterdi.

ÖDEMELER KATLANDI

2017-2024 yılları arasında ulaşım projeleri için müteahhit firmalara toplamda 187.3 milyar lira ödendi. Bu ödemelerin dolar kuruyla karşılığı ise yaklaşık 11.65 milyar dolara, bugünkü kurla 425 milyar liraya ulaşıyor.

Garanti ödemeleri, özellikle döviz kurundaki artışlarla birlikte hızla tırmandı. 2017'de 313 milyon dolar olan ödeme, 2020'de ilk kez 1 milyar doları aştı. 2023'te 2.4 milyar dolara dayandı. 2024'te ise 1.84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHALELERDE ŞEFFAFLIK SORUNU

CHP'li Karasu, büyük yapım ihalelerinde şeffaflıktan uzak yöntemlerin tercih edilmesine de dikkat çekti. Özellikle pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin kamu zararını artırdığına işaret eden Karasu, "Kapalı kapılar ardında yapılan sözleşme değişiklikleriyle çocuklarımız ve torunlarımız bile borçlandırılıyor" dedi.

Karasu, garanti ödemelerinin kamuya devasa bir yük getirdiğini belirterek, Hazine'nin şirketlere yaptığı bu ödemelerin halkın refahı için kullanılması gerektiğini savundu.