Feci Ölüm... Kazadan Yaralı Kurtulan Gence Araçtan Çıkarken Tır Çarptı

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Dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobiline bu kez tır çarptı. Tırın çarpmasıyla ağır yaralanan Zencirli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zencirli, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümü, ailesini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA