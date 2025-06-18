Feci Ölüm... Kazadan Yaralı Kurtulan Gence Araçtan Çıkarken Tır Çarptı

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli, kaza yaptığı araçtan yaralı olarak çıkmaya çalışırken, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Zencirli'nin ölümü, ailesini yasa boğdu.

Son Güncelleme:
Feci Ölüm... Kazadan Yaralı Kurtulan Gence Araçtan Çıkarken Tır Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobiline bu kez tır çarptı. Tırın çarpmasıyla ağır yaralanan Zencirli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zencirli, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümü, ailesini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası ölüm
Son Güncelleme:
Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha! Aile İkinci Kez Yıkıldı Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Devam Ederken Bir Kötü Haber Daha!
CHP'li Arslan'dan Sağlık Raporu Tepkisi: Zorunlu Hizmet Paraya Dönüştürülemez CHP'li Arslan'dan Sağlık Raporu Tepkisi: Zorunlu Hizmet Paraya Dönüştürülemez
Ter Kokusunu Tetikleyen ve Azaltan Yiyecekler Belli Oldu: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Ter Kokusunu Tetikleyen ve Azaltan Yiyecekler Belli Oldu: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak