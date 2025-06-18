CHP'li Arslan'dan Sağlık Raporu Tepkisi: Zorunlu Hizmet Paraya Dönüştürülemez

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CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, sürücü belgesi yenileme sürecinde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) alınan sağlık raporu ücretine sert tepki gösterdi. Daha önce ücretsiz olan raporlar için 250 TL ücret alınmaya başlanmasını Meclis gündemine taşıyan Arslan, uygulamanın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu belirterek Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na yazılı soru önergesi sundu.

31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek eski tip sürücü belgelerini yenilemek için yaklaşık 5 milyon kişinin sağlık raporu almak zorunda olduğunu vurgulayan Arslan, ücretlendirme kararının kamuoyuna açıklama yapılmadan hayata geçirilmesini eleştirdi.

'ÜCRETİN GEREKÇESİ NEDİR?'

"Vatandaşlarımız, bugüne kadar ücretsiz aldıkları bu belge için artık para ödemek zorunda bırakılıyor. Hem zamanlama tartışmalı hem de hiçbir bilgilendirme yapılmadan uygulamaya geçildi" diyen Arslan, bu durumun vatandaşın güvenini zedelediğini söyledi.

Arslan, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na yönelttiği sorularla, kararın yasal altyapısını ve uygulanma biçimini sorguladı:

-Sağlık raporu ücretinin gerekçesi nedir?

-Uygulama sağlık kuruluşlarına ne zaman ve nasıl bildirildi?

-Kamuoyuna bilgilendirme yapıldı mı, yapıldıysa ne zaman?

-Bu ücret hangi mevzuat ya da tarifeye dayanıyor?

-2024 ve 2025 yıllarında bu hizmetten elde edilen toplam gelir ne kadardır ve nereye aktarılmıştır?

-Ücretin düşürülmesi veya kaldırılması yönünde bir plan var mıdır?