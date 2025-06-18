Alt Geçitte Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Osmaniye'nin merkezinde yer alan Devlet Bahçeli Meydanı alt geçidinde, vatandaşlar bir kedi sesi duyunca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede yavru kedinin, alt geçitteki refüj demirinin içinde sıkıştığı belirlendi. Ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Kedinin bulunduğu noktaya ulaşmak için demir borunun içindeki çelik halatlar kesildi. Titiz bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.

İlk kontrolleri olay yerinde yapılan minik kedi, daha sonra tedavi ve bakımı için Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Kaynak: İHA