İZBAN’daki Dehşetin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Ölüme Götüren Tartışma Kamerada

İzmir’de İZBAN’da sigara içen kişi ile yaşadığı tartışma sırasında kafasından ve göğsünden darbe alarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki güvenlik görevlisinin yolcu ile tartıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ölüme götüren tartışma saniye saniye kameraya yansıdı.

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İzmir’de Cumaovası İZBAN Istasyonu'nda dün saat 18.00 sıralarında tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. isimli yolcu yapılan uyarılara aldırış etmedi. Trenden indirilen yolcu ile İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç arasında tartışma çıktı.

İZBAN’daki Dehşetin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Ölüme Götüren Tartışma Kamerada - Resim : 1

DARBE SONUCU DAMARI YIRTILMIŞ

44 yaşındaki güvenlik görevlisi tartışma sırasında kafasından ve göğsünden yaralandı, yere yığıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan güvenlik görevlisinin göğsüne aldığı darbe sonucu damarının yırtıldığı ortaya çıktı. Güvenlik, hastanede hayatını kaybetti.

İZBAN’daki Dehşetin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Ölüme Götüren Tartışma Kamerada - Resim : 2

DEHŞET ANI KAMERADA

Yaşanan tartışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcu M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç‘ın yere düştüğü anlar yer aldı.

İZBAN’daki Dehşetin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Ölüme Götüren Tartışma Kamerada - Resim : 3

Kaynak: İHA

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