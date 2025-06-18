İzmir’de Tarihi Eser Operasyonu
İzmir'in Balçova ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Helenistik, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 305 sikke ele geçirildi. Ele geçen eserlerin yurt dışındaki müzayede evlerinde yaklaşık 20 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Balçova'da bir adrese baskın düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada, farklı dönem ve uygarlıklara ait yüzlerce sikke ortaya çıkarıldı.
Ele geçirilen sikkelerin Helenistik, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu ve bilimsel, arkeolojik değeri yüksek parçalar olduğu ifade edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, ancak çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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