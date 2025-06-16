Konya'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Obje Ele Geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eser, esrar ve tabanca ele geçirildi.

Konya'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Obje Ele Geçirildi
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Beyşehir'de 12 Haziran 2025 tarihinde alınan ihbar üzerine Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 550 gram kubar esrar maddesi, 1 adet markası ve seri numarası bulunmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 380 adet sikke, 7 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 21 adet tarihi eser niteliğinde obje, 17 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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