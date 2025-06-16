Bingöl'de 14 Bin 933 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 14 bin 933 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 13-16 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 10 farklı noktada toplam 14 bin 933 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA