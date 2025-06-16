İsrail’in Yükselen Aslan’ının Şifresi Çözüldü! İşte Gizli İran Mesajı… Batı Bunu Konuşuyor

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İsrail ve İran arasındaki saldırıların dördüncü gününde barış diplomasisi trafiği sürerken, bir yandan da İran ve İsrail cephesindeki yeni savaş unsurları dikkat çekti.

Saldırılar sürerken, herkes tarafından merak edilen, İsrail’in operasyonuna neden ‘Yükselen Aslan’ ismini verdiği konusuna ilişkin önemli bir açıklama geldi.

'İRAN'IN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ'

Canlı yayında konuşan tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, aslanın sadece bir figür değil, bir mesaj olduğunu belirtti. Bilinmeyen noktalara tek tek değinen Yeşiltepe, şöyle konuştu: Bu bayrak Şah döneminin bayrağı ve tabii bu da meşhur İran'ın en önemli sembolü. Elinde kılıç bulunduran, üstünde de İran Şah'ın tacının yer aldığı Pehlevi Ailesi’nin sembolü: Aslan. Yükselen Aslan sanki kendi kutsal metinlerine bir mesaj gibi algılandı. Ama asıl niyet, asıl hesap Şah döneminin aslanı olabilir mi? Bugün batıda da bu konuşuluyor işte.

'İDEOLOJİK BİR MEYDAN OKUMA'

‘Netanyahu'un ağlama duvarına bıraktığı mesaj da "Dişi aslan gibi ayağa kalkan aslan gibi kendini yücelten bir halk deniliyor’ diye belirten Yeşiltepe, şöyle devam etti: Buradan verilen mesaj sadece İsrailoğulları kendi toplumu ya da kendi kamuoyu değil, bugünkü mevcut İsrail nüfusu değil. Ayrıca İran'ın az önce dördüncü halka da göstermiş olduğumuz İran. İsrail'in aslan figürünü seçmesi, İran'a yönelik ideolojik bir meydan okuma gibi görünüyor. Yani siz aslan simgesini yitirdiniz ama biz sizin için ayağa kaldırıyoruz mesajı taşıyor.

'İRAN HALKINA DA VERİLEN BİR MESAJ'

Buradaki hedef sadece İsrail'e, İsrailoğullarına'na ya da Yahudi kavmine verilen bir mesaj ya da bugünkü günümüz İsrail halkına, toplumuna verilen bir mesaj olmanın ötesinde, az önce sözünü etmiş olduğumuz gibi İran halkına da verilen bir mesaj ve İran'a gidecek. İran'da oluşturulacak, İran'a gidecek yeni bir hareket varsa eğer, o hareketin başlangıç noktası aslanın sembolüze eden Pehlevi ailesidir.

'YENİ YÖNETİMİNİN ASLANI'

‘Tevrat'tan Pehlevi'ye çok geniş yelpazede, müthiş bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız’ diye belirten Yeşiltepe şöyle devam etti:

Savak, İran rejiminin en güçlü sembollerinden birisi. Yaklaşık 40 yıl boyunca İran halkına kan kusturmuş bir istihbarat örgütü. Savak ajanları ülkede zulümle eş anlamlı. Ve baktığımızda bir aslan görüyoruz. Şahın tacı ve doğan bir güneş var. Aslında aslan figürünün ve Netanyahu'nun o mesajının İran'da yönetime gelmesi planlanan yeni yönetiminin aslanı olduğunu anlıyoruz.

Kaynak: TV100