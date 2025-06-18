Bakan Uraloğlu Açıkladı: Türk Bayraklı Gemiler İçin Alarm! Güvenlik Seviyesi En Üst Düzeye Çıktı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında, Türk bayraklı gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir karar aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek olan Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık. Gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3'e yükselttik" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Bakan Uraloğlu, 17 Haziran itibarıyla uygulamaya alınan karar kapsamında, güvenlik seviyesinin Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmeleri, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmelerini sağlamak amacıyla en yüksek düzeye çıkarıldığına işaret etti.

‘TAHLİYE İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK’

Güvenlik seviyesi 3 kapsamındaki gemilerde uygulanacak tedbirler hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile işbirliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde, girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktasıyla sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini vurguladı.

GEMİLERDE ERİŞİME SINIRLANDIRMA

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek. Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemleri elektronik ve fiziki tedbirleri de kapsıyor. Gemi güvenliğinin kontrolü için bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekiyor. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak."

Kaynak: DHA