İsrail-İran Savaşının 6. Gününde Bakan Güler'den Flaş Hamle! İran Sınırına Gidiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket ettiği bildirildi.

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İsrail-İran Savaşının 6. Gününde Bakan Güler'den Flaş Hamle! İran Sınırına Gidiyor
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İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da başlayan savaş altıncı günde de devam ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli bir adım attı. Bakan Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Edinilen bilgiye göre Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde yer alan nükleer tesislere ve askeri komuta merkezlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları ve dokuz nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran tarafından açıklanan toplam sivil can kaybı 224 olarak duyuruldu.

Bu saldırılara karşılık olarak İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. İran’ın misillemesinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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