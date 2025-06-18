Göztepe Taraftarının Öldüğü Kazada Sürücüye Verilen Ceza Bozuldu

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Kaza, 28 Mayıs 2022 akşamı Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yaşandı. Komşusuna yardım etmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye, Ege Özkaçar'ın kullandığı 35 JF 557 plakalı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Dörtköşe, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan alkol testinde 1.56 promil alkollü olduğu belirlenen Özkaçar’ın, hızını yol ve hava koşullarına uygun şekilde ayarlamaması gibi ihlaller gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaza anı, arkadaki araçta bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün riskli manevraları ve kazaya tepki veren yolcuların bağırışları dikkat çekti.

Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, alkol ölçümü ile kaza arasında geçen süre dikkate alınarak, olay anında Özkaçar’ın yaklaşık 1.72 promil alkollü olduğu hesaplandı. Sürücünün, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği değerlendirilerek savcılık, 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DOSYA MAHKEMELER ARASINDA GİDİP GELDİ

Dava sürecinde sanık Özkaçar, olay günü iki bira içtiğini ve kazanın aniden karşısına çıkan yaya nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Ancak Dörtköşe ailesinin avukatları, olayın “olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Dosya bu mahkemeye ulaştıysa da, ağır ceza heyeti olayın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar vererek dosyayı iade etti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Özkaçar, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak geçmişi, yargılama sürecindeki tutumu gibi unsurlar dikkate alınarak cezası 3 yıl 4 aya indirildi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

1 TEMMUZDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kararın ardından dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, delillerin eksik incelendiğini ve cezanın olayın ağırlığıyla orantılı olmadığını belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, cezanın belirlenmesinde sanığın kusur durumu ve fiilin ciddiyetinin yeterince dikkate alınmadığını vurguladı. Ayrıca, sanığın kişiliğinin temel cezanın belirlenmesinde doğrudan bir dayanak olamayacağına dikkat çekti.

Bozma kararı sonrasında dosya Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Ege Özkaçar, 1 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA