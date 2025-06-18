OpenAI, Meta'yı İfşa Etti! 'Tam 100 Milyon Dolar Teklif Ettiler'

Yapay zeka şirketi OpenAI'nın CEO'su Sam Altman, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'ya şok bir suçlama yöneltti. Altman, Meta'nın 100 milyon dolarlık ikramiyeler teklif ederek, çalışanlarını "çalmaya" çalıştığını söyledi.

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OpenAI, Meta'yı İfşa Etti! 'Tam 100 Milyon Dolar Teklif Ettiler'
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Birkaç yıldır ciddi bir seviye atlayan yapay zeka çalışmaları, pek çok teknoloji şirketinin önceliği haline geldi. Hatta Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın çatısı altında olduğu Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de bir "süperzeka" grubu oluşturmak istediği söyleniyordu.

Bu iddiayla ilgili olarak ChatGPT'nin sahibi OpenAI'nın CEO'su Sam Altman da bir açıklama yaptı. Altman, Meta'nın kendi çalışanlarına "kancayı taktığını" belirterek "Çalışanlarımızı almak için 100 milyon dolarlık ikramiyeler teklif ediyorlar. Hatta bu rakamdan çok daha fazla teklif paketleriyle çalışanlarımıza gidiyorlar, bu çılgınca" diye konuştu.

OpenAI, Meta'yı İfşa Etti! 'Tam 100 Milyon Dolar Teklif Ettiler' - Resim : 1

'EN BÜYÜK RAKİBİYMİŞİZ'

Sam Altman, şu ana kadar hiçbir çalışanının Zuckerberg'in yeni projesine katılmadığını anlatarak "Ben Meta'nın bizi en büyük rakibi olarak gördüğünü öğrendim. Onların bu konuda agresif olmasına ve yeni şeyler denemek istemelerine saygı duyuyorum" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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