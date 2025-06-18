Bisiklet Sürerken Gelen Ölüm... 14 Yaşındaki Mehmet Kurtarılamadı

Malatya'da M.İ.'nin kullandığı otomobil bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Özpan'a çarptı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Özpan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Bisiklet Sürerken Gelen Ölüm... 14 Yaşındaki Mehmet Kurtarılamadı
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Malatya'da yürekleri yakan kaza, dün Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil seyir halindeyken, bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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