Bisiklet Sürerken Gelen Ölüm... 14 Yaşındaki Mehmet Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'da yürekleri yakan kaza, dün Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil seyir halindeyken, bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA